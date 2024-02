Le Portrait : Chantal Ladesou, l'inarrêtable

À 75 ans, cette tornade blonde a plus que jamais le vent en poupe. Avec sa voix rauque et son humour décapant, Chantal Ladesou a fait du rire sa signature et tout le monde se l’arrache : télévision, cinéma, théâtre... Pourtant la vie n’a pas toujours été drôle avec la comédienne, marquée à jamais par de terribles épreuves. Des drames qui l’ont forgée sur lesquelles elle a accepté de se confier.

