En savoir plus sur Nikos Aliagas

Nicole Kidman est l’une des actrices les plus appréciées et les plus reconnues de sa génération. Envoutante dans « Moulin rouge », captivante dans « Lion », elle a su endosser tous les rôles, toutes les facettes avec toujours le même succès. Pourtant, derrière son impressionnante carrière, l’actrice américaine cache de vieilles blessures.