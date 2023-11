Le Portrait : Claudio Capeo, sans tabou

Un artiste discret, authentique, propulsé du jour au lendemain au rang de star de la chanson française. Claudio Capeo a convié Isabelle Ithurburu où tout a commencé pour lui : dans le métro parisien. Sa première scène, son premier public … bien avant The Voice et le succès. Sa notoriété soudaine, mais aussi ses moments de solitude et son burn-out … Découvrez un Claudio Capeo sans tabou sur son parcours.