Le Portrait : Claudio Capéo, ses racines, son équilibre

Fils d’immigrés italiens, menuisier de métier, accordéoniste de rue, Claudio Capéo a vendu plus d’un million de disques et est devenu l’un des artistes les plus populaires de France. Avec sa voix cassée et son accordéon, il sera sur la route des festivals cet été puis en tournée à partir du mois d’octobre. Le temps d’un portrait, le chanteur se confie à Nikos Aliagas sur ce succès qui ne l’éloigne pas de sa famille, de ses racines et de son Alsace natale qui restent son équilibre.