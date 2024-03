Le Portrait : Clémentine Célarié, inspirante

Libre et anticonformiste, Clémentine Célarié l’a été tout au long de sa vie, suscitant une sympathie énorme auprès du public. À 66 ans et après avoir combattu un cancer du côlon, l’actrice est plus que jamais cette femme solaire, dont la parole inspire et peut soigner tous les maux. Alors qu’elle revient au théâtre dans un rôle très fort, celui d’une mère dont la vie bascule à la mort de son fils, Clémentine Célarié se livre à cœur ouvert dans le Portrait d’Isabelle Ithurburu.