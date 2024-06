Le Portrait : Dany Boon, une histoire de famille

Il fait partie de la grande famille des Français, depuis l’immense succès de son film « Bienvenue chez les Ch’tis ». La famille, c’est justement le thème du nouveau film de Dany Boon et même doublement, puisqu’il a été réalisé par sa compagne, l’actrice Laurence Arné. L’occasion pour cet acteur pudique et discret de se livrer sur ce thème universel. Comment trouver sa place et un équilibre dans une famille recomposée ?