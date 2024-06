Le Portrait : David Hallyday, l’hommage à son père

Il aurait eu 81 ans le week-end dernier. Plus de 6 ans après sa mort, la mémoire de Johnny Hallyday continue de vivre. Et qui de mieux que son fils David pour entretenir la légende. À l’occasion de la sortie d’un album hommage à son père, dans lequel leurs voix s’entremêlent et qu’il emmènera en tournée à partir de novembre, 50’ Inside a rencontré ce chanteur discret, qui vient aussi de sortir son autobiographie. Le lien père-fils, la transmission, cette famille si particulière… David Hallyday se confie à cœur ouvert.