Le portrait de la semaine - Kev Adams

Kev Adams n’a pas encore trente ans, mais l’idole de la nouvelle génération compte déjà quatre spectacles à son actif, une série à succès et plus de vingt millions d’entrées au cinéma. Il fête actuellement ses dix ans de scène avec un nouveau spectacle « Sois 10 Ans » et sera de passage à Paris la semaine prochaine pour cinq représentations... dans cinq salles différentes. Kev Adams sera également l'un des quatre enquêteurs du phénomène mondial, Mask Singer aux côtés d'Alessandra Sublet, Anggun et Jarry, à partir du 8 novembre sur TF1. Extrait de l’émission 50' inside du samedi 19 octobre 2019.

