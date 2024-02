Le Portrait : Enrico Macias, l'ambassadeur de la paix

Il est entré dans le cœur des Français pour ne plus jamais en sortir il y a déjà plus de 60 ans, avec des tubes qu’on a tous adoré fredonner. Enrico Macias, c’est un destin exceptionnel : celui d’un homme, instituteur à ses débuts et arraché dans les années 60 à sa terre natale, l’Algérie, alors en pleine guerre d’indépendance. Il n’a eu de cesse, depuis, de chanter la paix et la réconciliation des peuples. Alors qu’il revient à 85 ans avec un album spécialement illustré par Joann Sfar, Enrico Macias est toujours ce sage, dont l’humour et la gentillesse sont restés intacts.