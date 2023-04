Le Portrait : Éric Antoine, l’humour-illusionniste

Il mesure 2m07, il impose un style unique à mi-chemin entre la magie, l’humour et la poésie, il s’appelle Éric Antoine et depuis des années, il séduit la France entière. Le temps d’un portrait, le magicien se confie à Nikos Aliagas, non pas pour révéler les secrets de ses tours de magie, mais sur sa vie d’homme de 46 ans.