Le Portrait : Eva Longoria, la France dans le coeur

On ne présente plus Eva Longoria. Au fil des années, la brune incendiaire est devenue une figure incontournable du petit écran. Sa notoriété a explosé grâce au rôle de Gabrielle Solis qu’elle a campé dans la série à succès « Desperate Housewives ». Le caractère sulfureux de son personnage a d’ailleurs conquis grand nombre de téléspectateurs. Si la saga s’est terminée il y a plusieurs années, l’actrice n’a pas chômé. La preuve : elle continue de faire des apparitions dans de nombreux projets tel que celui de la 11ème édition du Global Gift Gala. Une soirée caritative visant à lever des fonds pour aider notamment les femmes et les enfants dans le besoin.