Le Portrait : Florence Foresti, ses rares confidences

Sa présence sur les plateaux de télévision est rarissime. Bête de scène, humoriste préférée des Français, Florence Foresti est aussi une femme sensible et pudique, fine observatrice de son époque. Alors que son nouveau spectacle « Boys, Boys, Boys » est disponible depuis hier sur la plateforme MY CANAL, Florence Foresti s’est prêtée au jeu des confidences pour 50’ Inside. La cinquantaine, sa fille adolescente, les relations hommes-femmes, l’amour… autant de sujets sur lesquels elle a accepté de s’exprimer, avec l’humour et la sincérité qu’on lui connait.