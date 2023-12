Le Portrait : Grand Corps Malade, poète sensible

C’est un artiste sensible et discret qu'a rencontré Isabelle Ithurburu cette semaine. Fabien Marsaud, alias Grand Corps Malade, s’est prêté à l’exercice du portrait, à l’occasion de la sortie de son nouvel album, intitulé « Reflets ». De ses plus intimes confidences à sa vie d'artiste, Grand Corps Malade fait le point sur l’accident survenu à l’aube de ses 20 ans, ses enfants ainsi que sa carrière.