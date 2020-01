Le Portrait : Isabelle Nanty, accessible et sincère

2020 sera l’année d’Isabelle Nanty. La star des « Tuche » revient pour une troisième saison de « Munch », mais pas que. On pourra également la voir au cinéma dans « Miss », une histoire drôle et bouleversante sur une femme transgenre déterminée à devenir Miss France. Elle sera aussi sur la scène des Enfoirés pour la deuxième fois. Bref, cette année, Isabelle Nanty sera partout. Elle a quand même accepté de nous accorder un peu de temps, entre deux tournages, pour qu’on puisse revenir avec elle sur les 5 dates qui ont marqué sa vie et sa carrière. Portrait d’une femme sincère.

