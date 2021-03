En savoir plus sur Nikos Aliagas

Inutile de présenter Jean-Paul Gaultier : véritable génie créateur, il a bouleversé tous les codes de la mode et du genre au cours de sa carrière. En 50 ans de carrière, Jean-Paul Gaultier a habillé les plus grandes stars du monde et révolutionné le monde de la mode. Également parrain du Sidaction, mais aussi metteur en scène, le couturier désormais retraité a plus d’une corde à son arc. Nikos Aliagas l’a rencontré pour un tête-à-tête.