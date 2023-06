Le Portrait : Josiane Balasko, pilier du cinéma français

On la connait pour son rôle de Nathalie Morin dans « Les Bronzés » ou encore de Marie-Jo dans « Gazon Maudit ». Depuis 50 ans, Josiane Balasko c’est des pièces de théâtres des livres et près de 100 films qui font d’elle un pilier du cinéma français. Josiane Balasko, une artiste multi-facette que l’on retrouvera mercredi 7 juin à l’affiche du film « Des mains en or » aux côtés de Lambert Wilson. Toujours aussi spontanée et joviale, elle se livre à Nikos Aliagas le temps d’un portrait.