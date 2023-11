Le Portrait : Julien Doré, l’adepte du cool

Né devant les caméras, Julien Doré a fui le star système et Paris il y a quelques années pour s’installer dans ses Cévennes natales. Père d’un petit garçon de 2 ans et demi, le chanteur s’est confié sur ce nouveau rôle qui a changé sa vie et sur ses nombreux projets, parmi lesquels « Panda », la nouvelle série événement dont il est le héros. Entre rire, confidences et nostalgie, découvrez un Julien Doré sans artifices.