Le Portrait : Karine Viard, l’incarnation de la cinquantaine flamboyante

Karine Viard c'est l’incarnation de la cinquantaine flamboyante. Libre, heureuse, amoureuse, et décomplexée, l’actrice ne s’est jamais sentie aussi bien dans sa tête et dans son corps. Dans son tête à tête avec Isabelle Ithurburu, l'actrice dépeint le portrait d’une femme positive qui a su faire des épreuves de sa vie une force, et qui ne donne pas du tout envie de revenir à nos 20 ans.