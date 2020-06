Découvert dans The Voice en 2014, Kendji Girac n’a plus jamais perdu son public. Depuis 10 ans, il enchaîne les concerts, les sorties d’albums et les duos, avec toujours le même plaisir. Avec Nikos Aliagas, en tête-à-tête, il revient sur les moments forts de sa vie et de sa carrière.