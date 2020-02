Où s’arrêtera la nouvelle coach de The Voice ? Lara Fabian fête actuellement son cinquantième anniversaire sur scène, au plus près de ses fans qui la suivent depuis ses débuts. Avec eux, elle célèbre sa carrière, bien sûr, mais surtout sa joie de vivre et son bonheur. Une aventure débutée il y a trente ans, avec ses joies et ses peines, que Lara Fabian partagent en tête-à-tête avec Nikos Aliagas.