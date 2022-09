Le Portrait : Line Renaud et Dany Boon, inséparables ch’tis

Ils sont les Ch’tis les plus célèbres de France, ils sont aussi les amis les plus touchants du cinéma. Depuis des années, Line Renaud et Dany Boon sont inséparables. Ensemble, ils nous offrent cette année « Une belle course », un nouveau film tendre et drôle. Pour l’occasion, ils ont accepté de se confier en tête-à-tête avec Nikos Aliagas.