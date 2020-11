Le Portrait : Lorie Pester, la battante

En savoir plus sur Nikos Aliagas

On a découvert Lorie au début des années 2000 grâce à des tubes que tout le monde se remémore encore. Plus tard, la chanteuse a suivi le chemin des tournages sur les plateaux télés, là aussi avec succès. Lorie Pester avait décidé de se retirer du monde médiatique afin de fonder une famille – un parcours difficile et douloureux pour la jeune femme atteinte d’endométriose. Mais l’an dernier, Lorie Pester a donné naissance à une petite fille. On la retrouve pour parler de cette nouvelle vie.