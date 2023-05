Le Portrait : Louane, sentimentale

Depuis dix ans, nous la voyons grandir sur scène comme au cinéma. Repérée dans l'émission The Voice, Louane a aujourd’hui 26 ans et est maman d’une petite fille prénommée Esmée. Alors que la jeune artiste vient de sortir son 4ème album intitulé « Sentiments », elle ne compte pas s'arrêter là et démarre une toute nouvelle tournée le mois prochain au Théâtre de l’Européen à Paris. Mais en attendant de la retrouver sur scène, c’est autour de quelques confidences accordées à Nikos Aliagas que Louane se dévoile pour nous partager son histoire, ses fragilités, mais aussi ses nouvelles envies.