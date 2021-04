Le portrait : Lucie Lucas

Clem ou Nikos Aliagas En savoir plus sur

Lucie Lucas, l’héroine de Clem est de retour et nous dit tout de sa vie loin, très loin du star system. Premier portrait cette semaine pour la comédienne Lucie LUCAS. L’héroïne de « Clem » revient lundi pour le démarrage de la 11e saison – et oui déjà – de la série. Des changements en perspective, l’arrivée d’un nouveau venu qui va bousculer son quotidien … Clem a une vie mouvementée bien différente de son interprète. A 35 ans, Lucie LUCAS cultive en effet le calme et la sérénité. Amoureuse de la nature et engagée en faveur de l’écologie, elle vit dans une ferme avec son mari et ses trois enfants. Ses confidences tout de suite … un portrait de Julie Goron.