Le Portrait : Marc Lavoine, la rupture

Depuis 40 ans, il chante l’amour comme personne, de sa voix suave et reconnaissable entre toutes. De retour après 2 ans d’absence, c’est la rupture amoureuse que Marc Lavoine interroge dans son nouveau titre, comme une façon d’exorciser sa propre histoire. Un titre annonciateur d’un nouvel album à l’automne et bien sûr d’un prochain retour sur scène. La douleur, les doutes, les promesses non tenues, comment se relève-t-on d’une séparation ?

