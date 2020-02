Le Portrait : Mareva Galanter, Miss-France au sommet

Mareva Galanter a conquis le cœur des Français un soir de décembre : en 1998, à tout juste 19 ans, la tahitienne devient Miss France 1999. Pendant un an, elle fera le tour de France sans jamais se départir de son sourire. Depuis ? Elle est partout : véritable touche-à-tout, Mareva Galanter a rendu sa couronne mais a gardé sa place au sommet : tour à tour chanteuse, mannequin, actrice, animatrice, elle a endossé toutes les casquettes avec succès. Cette année, elle a même accepté de se mettre à nu pour la bonne cause auprès d’Alessandra Sublet et Claudia Tagbo, pour une émission spéciale sur TF1. Nikos Aliagas l’a rencontré pour faire son portrait en 5 dates.

En savoir plus sur Nikos Aliagas