Le Portrait : Messmer, le fascinateur

Depuis 30 ans, Éric Normandin, alias Messmer, hypnotise les foules du monde entier. Sa popularité ne se dément pas, au grand dam de ses détracteurs sceptiques : il aurait hypnotisé plus de 150 000 personnes et attiré plus d’un million de spectateurs. Pour la première fois, lui qui est plus souvent à la manœuvre que du côté de l’interviewé, a accordé un rare entretien sur sa vie et sur l’origine de sa passion pour les pouvoirs du cerveau humain.