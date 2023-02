Le Portrait : Michaël Youn, éternel adolescent

En 2000, Michaël Youn est repéré par M6 qui lui confie les commandes d'une émission matinale, "Le morning Live". Avec son humour potache et son extravagance, il séduit un large public et devient un animateur populaire de la chaîne. Aujourd’hui, il est de retour dans le film « BDE » : une comédie déjantée dans laquelle il revient à ce qui fait son ADN d’artiste, la fête, un grain de folie et une bande de potes. Eternel adolescent de bientôt 50 ans, Michaël Youn revient sur son parcours et sa volonté de repousser sans cesse les limites, le temps d'un portrait.