Le Portrait : Michèle Bernier, lourde tragédie

Ses yeux rieurs et son rire franc et sonore ont fait d’elle une comédienne à part et attachante. Chère au cœur des Français, Michèle Bernier est une femme solaire, mais qui, derrière sa bonhomie, cache de lourdes blessures : le suicide sa mère. Alors qu’elle est en pleine tournée avec la pièce « Je préfère qu’on reste ensemble », Michèle Bernier se confie à Isabelle Ithurburu sans fard dans ce portrait très émouvant.