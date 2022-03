Le Portrait : Michou, adoré et amoureux

Il a à peine 20 ans et il cumule plus de 7 millions d’abonnés sur Youtube et encore près de 4 millions sur Instagram. Michou était déjà une véritable star chez les jeunes, mais sa participation à « Danse avec les stars » l’a fait connaître d’un plus large public encore… et lui a permis de rencontrer l’amour. En tête-à-tête avec Nikos Aliagas, il se confie pour 50’ Inside.