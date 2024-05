Le Portrait : Nico Capone, un hypersensible au parcous étonnant

Il y a quelques jours, c’est la chanteuse Natasha Saint Pier qui a remporté la finale de « Danse avec les stars ». Face à elle, un influenceur star aux millions d’abonnés, passé à deux doigts de la victoire : Nico Capone. Connu pour ses vidéos humoristiques, l'influenceur cumule avec sa femme plus de 12 millions d’abonnés sur Instagram et 27 millions sur Tiktok. Ancien peintre en bâtiment venu de Suisse, il a été victime d’une vague de grossophobie sur les réseaux sociaux pendant sa participation à l’émission... Alors qui se cache derrière le portrait de cet hypersensible au parcous étonnant ?

En savoir plus sur Nico Capone