Le Portrait : Nicolas Anselmo, épris de liberté

Les fans d’Ici Tout Commence le connaissent bien : depuis plus d’un an, Nicolas Anselmo incarne le personnage d’Elliot, un jeune homme qui ne s’attribue pas de genre et vit pleinement sa part de féminité, tout comme lui. Dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle, Nicolas Anselmo fait preuve d’une incroyable liberté. Il en parle avec Nikos Aliagas, en face-à-face.