Le Portrait : Omar Sy, prince des Français

Cette année encore, il faudra compter sur Omar Sy dans les salles obscures. Nous ne sommes qu’en février et l’acteur préféré des Français est déjà à l’affiche de deux long-métrage : le dernier Hazanavicius, « Le prince oublié », plongée fantastique dans le quotidien d’un papa qui voit sa petite fille devenir adolescente et « L’appel de la forêt », dans lequel il donne la réplique à nul autre que… Harrison Ford. Acteur engagé et sincère, partageant sa vie entre la France et les Etats-Unis, Omar Sy a accepté de se confier dans un portrait inédit, pour 50’ Inside.

