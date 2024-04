Le Portrait : Patrick Bruel, grand sensible

Il est l’un des rares chanteurs français à susciter un tel engouement depuis plus de 40 ans. Cette semaine, c’est Patrick Bruel qui s’est prêté au jeu des confidences, entre deux dates d’une gigantesque tournée, et deux avions pour rendre visite à ses fils aux Etats-Unis. Un artiste populaire, sensible et engagé, convaincu d’être né sous une bonne étoile.