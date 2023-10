Le Portrait : Paul El Kharrat, champion du jeu

A 24 ans, Paul El Kharrat fait partie des plus grands champions du jeu « Les douze coups de midi » et a contribué, par sa notoriété, à mieux faire connaitre le syndrome d'Asperger dont il est atteint. Très cultivé, mais aussi attachant et drôle, il est aujourd’hui chroniqueur aux « Grosses Têtes » sur RTL et écrit des livres dont le dernier est consacré aux « Crimes et mystères de France ». Dans son portrait, Isabelle Ithurburu vous fait découvrir un Paul El Kharrat courageux, sensible et malicieux.