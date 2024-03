Le Portrait : Pierre Arditi à nouveau sur les planches

Il a consacré sa vie au théâtre jusqu’à faire peur à son public il y a quelques mois, en faisant plusieurs malaises sur scène. Inarrêtable, à bientôt 80 ans, Pierre Arditi est à nouveau sur les planches avec une pièce à part, une lecture de ses auteurs préférés, dans laquelle il se livre avec pudeur et émotion. L’occasion pour Isabelle Ithurburu de rencontrer ce grand sensible à l’humour intact et qui est bien décidé à profiter de chaque instant que lui offre la vie.