Le Portrait : Pierre Perret, tendre et espiègle

Pierre Perret, c’est plus de 65 ans de carrière et d’immenses chansons qui font partie du patrimoine culturel français. « Les jolies colonies de vacances », « La cage aux oiseaux », « Lily », autant de textes, autant de mélodies qu’il a portés toute sa vie avec un esprit espiègle et un sourire mutin. A 89 ans, il se produit encore sur scène pour une tournée qu’il achèvera en janvier prochain, mais après laquelle Pierre Perret vient d’annoncer vouloir faire ses adieux. 50’ Inside vous dresse le portrait d’un Pierre Perret comme vous n’avez jamais vu.