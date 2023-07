Le Portrait : Slimane, changement de rôle

En 2016, Slimane est élu la plus belle voix de France en remportant l’émission The Voice. Le 4 juillet prochain il se glisse dans la peau de coach pour The Voice Kids aux côtés de Nolwenn Leroy, Patrick Fiori et Kendji. Un nouveau rôle qui ne fait qu’asseoir son nouveau statut de star de la chanson française et ce, seulement sept ans après ses débuts. Que ce soit en duo avec Vitaa ou en solo, Slimane multiplie les disques d’or et de platine … tout en pouponnant sa petite fille âgée de 1 an.