Le Portrait : Valérie Bonneton, intime

Actuellement à l’affiche de « Qui est Monsieur Schmitt » aux côtés de Stéphane De Groodt, Valérie Bonneton a accepté de se confier, en tête-à-tête avec Nikos Aliagas. Portrait sensible et honnête d’une actrice angoissée pour qui la famille compte plus que tout.