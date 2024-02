Le Portrait : Valérie Bonneton, une volonté de fer

Elle est l’une des actrices les plus populaires du cinéma français. Révélée par la télévision dans la série à succès « Fais pas ci, fais pas ça », Valérie Bonneton s’est depuis essayée à tous les registres et c’est au cinéma qu’elle revient prochainement dans le film « Tombés du camion » avec Patrick Timsit. L’occasion pour cette actrice pudique, sensible, mais à la volonté de fer, de se livrer.