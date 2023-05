Le Portrait : Vitaa, Charlotte à cœur ouvert

Avec 3 millions d’albums vendus, 5 millions de fans sur les réseaux sociaux et plus d’un milliard de vues sur Youtube, Vitaa est incontestablement l’une des artistes les plus populaires de son époque. Après des duos à succès avec Amel Bent, Gims ou Slimane pour ne citer qu’eux, la chanteuse revient avec « Charlotte », un nouvel album plus intimiste que jamais.