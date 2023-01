Le Portrait : Zazie, l’artiste à la plume ciselée

Zazie est de retour avec son onzième album intitulé "Aile P", et ses textes n’ont pas pris une ride. Intrépide et passionnée, Zazie est une artiste dont les textes reflètent son regard sur la société dans laquelle beaucoup de choses ne lui plaisent pas. Prête pour sa future tournée qui débute dans quelques mois, Zazie a pris le temps de se livrer sur son parcours, sa famille et ses projets le temps d’un portrait.