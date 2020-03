Les adieux du prince Harry et Meghan Markle à la famille royale

En savoir plus sur Nikos Aliagas

C’est officiel, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ne font plus partie des membres « seniors » de la famille royale. Le couple a honoré ses derniers engagements envers la couronne en ce début du mois de mars, comme convenu avec la reine Elizabeth II. Les fans du duc et de la duchesse de Sussex auront pu les apercevoir, une dernière fois, en compagnie du reste de la famille royale lors d’une ultime messe à Windsor. Un dernier déplacement chargé en émotion, avant de s’envoler de nouveau vers le Canada pour retrouver leur fils, Archie, et la vie calme qu’ils ont tant souhaité.