Les maisons les plus folles de Marrakech

Le Maroc est resté fermé pendant plus de deux mois, et a enfin rouvert ses frontières au début du mois… Une bonne nouvelle pour tous les amoureux de la destination, et les Marocains qui dépendent du tourisme… L’occasion pour nous, de vous emmener à la découverte des plus incroyables demeures de Marrakech, que ce soit dans la médina, dans la palmeraie ou aux portes du désert… Reportage de Julie Tomei et Florent Ferrey.