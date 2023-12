Londres, élue meilleure ville pour fêter Noël

50' Inside vous emmène à Londres. La capitale anglaise vient d’être élue ville numéro 1 dans le monde pour passer les fêtes de Noël, devant New-York, Edimbourg et même Paris. Il faut dire que de l’autre côté de la Manche, on s’y connait en magie de Noël ! Illuminations aux 4 coins de la ville, marchés traditionnels et pubs surchargés de décorations kitsch… C’est dans ce décor tout droit sorti de la comédie romantique Love Actually que des Français ont décidé de vivre l'expérience.