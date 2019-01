Lorie Pester annonce faire une pause de Demain nous appartient

Lorie Pester a été un modèle pour beaucoup d'adolescentes dans les années 2000 quand sa carrière de chanteuse a explosé. Aujourd'hui, elle est comédienne dans la série Demain nous appartient sur TF1. Elle incarne le lieutenant Lucie Salducci depuis le début de la série en juillet 2017. Face à Nikos, elle annonce qu'elle va faire une pause d'un an pour se consacrer à sa nouvelle tournée et à des projets personnels. Elle sera à l'antenne jusqu'en juin. Retrouvez le portrait de Lorie Pester dans 50' inside du 19 janvier 2019, et du lundi au vendredi à 19h20 dans la série Demain nous appartient sur TF1.