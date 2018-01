"LUCIE" de Pascal Obispo : quand le hasard fait bien les choses

10 février 1997… Nommé à quatre reprises lors des Victoires de la Musique, Pascal Obispo doit monter sur scène pour interpréter un de ses titres. Face aux contraintes techniques, la production lui impose de chanter un morceau sans orchestre : c’est alors que l’artiste porte son choix sur « Lucie ». Touchant un très large public lors de la cérémonie et saluée par la critique, Pascal Obispo prendra l’initiative de réenregistrer le titre et de le sortir en single quelques semaines plus tard. Durant le printemps et l’été 1997, « Lucie » bat des records de vente, entraînant par la même occasion dans son succès l’album « Superflu » qui sera écoulé à plus 1 250 000 exemplaires.