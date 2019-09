Mallaury Nataf : la renaissance

Son rôle de Lola dans la sitcom « Le miel et les abeilles » avait fait d’elle une star dans les années 90. 25 ans plus tard, Mallaury Nataf est de retour sur le petit écran dans « Les Mystères de l’amour », la série à succès de TMC. Un retour dans la lumière pour celle qui ces derniers temps, était au plus bas… Obligée de vivre dans la rue, privée de ses enfants… Alors où en est-elle aujourd’hui ? La comédienne de 47 ans a accepté de nous faire partager sa vie… Reportage de Noémie Klein.