Le 3 avril prochain, il remontera sur la scène du Théâtre de l’Œuvre pour la reprise de son one man show intitulé « Emmanuel », un spectacle très inspiré de sa propre vie. Manu Payet a d’abord été homme de radio, puis humoriste, comédien et enfin réalisateur. Un parcours riche et étonnant qui a forgé sa personnalité et sa carrière...