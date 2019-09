On le connait en tête des playlists et en concert… on le découvrira bientôt acteur ! Matt Pokora est au casting du « Premier oublié », un téléfilm dramatique qui sera diffusé le 7 octobre sur TF1 et dans lequel il incarne le fils de Muriel Robin, une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer. Un rôle fort en émotions pour le futur papa, qui a accepté que nous le suivions sur le plateau de tournage. Matt Pokora, ses premiers pas d’acteur… C’est un reportage de Sophie Alexanian

